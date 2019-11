Ënnert anerem iwwert dës Problematik gouf en Donneschdeg zu Metz diskutéiert.

Ass manner Waasser an der Musel, feelt es och an der Atomzentral zu Cattenom. Deemno hat den nidderege Peegelstand dëse Summer, wéi et esou waarm war, och Auswierkungen op d'Stroumproduktioun zu Cattenom. Ënnert anerem doriwwer gouf en Donneschdeg zu Metz diskutéiert. Hei koum eng Kommissioun vu Vertrieder aus den Nopeschgemengen an ONG'en, mat Responsabele vun der Zentral an der Opsiichtsautoritéit zesummen.

D'Zil vun dëser Reunioun war et, fir d'Bierger iwwert dat z'informéieren, wat an a ronderëm der Atomzentral geschitt. Ee Sujet op der Dagesuerdnung waren d'Auswierkunge vun der extremer Hëtzt dëse Summer op d'Musel an deemno och op d'Produktioun vun der Atomzentral.

Eng visibel Konsequenz vun de waarmen Temperature war, dass d'Leit net méi hunn dierfe bei de kënschtleche Séi vun der Zentral bäigoen. Schwammen ass zwar hei souwisou verbueden, ma Sportfëschen a Seegelen ass an der Reegel erlaabt. Just eben dëse Summer war den Accès fir e gudde Mount gespaart.

Dat well net méi genuch Waasser an der Musel war, fir d'Reakteren ze killen an dofir eng ganz Zäit laang op d'Waasser aus dem Séi zeréckgegraff gouf. Allerdéngs ass doduerch och d'Konzentratioun vu Bioziden am Séi eropgaangen, wat bei Kontakt schiedlech ka si fir de Mënsch.

Ma d'Peegelstänn waren dëse Summer net nëmme bei der Musel ze niddreg.

De Gros vum Waasser, dat aus der Musel geholl gëtt, kënnt duerno och erëm zeréck an de Floss. De Rescht verdonst an ass dann als grouss wäiss Wolleke bis an de Grand-Duché ze gesinn. Deemno leeft herno manner Waasser zeréck an d'Musel, wéi erausgeholl gouf. Läit de Peegelstand awer ënnert engem gewëssen Niveau, ass de Bedreiwer vun der Zentral duerch en Accord mat Lëtzebuerg gezwongen, deen Defizit erëm auszegläichen. Dofir gëtt da Waasser aus engem Stauséi ronn 150 Kilometer südlech vu Cattenom geholl. Wéi et awer elo esou waarm war, war och den Niveau vun deem Séi zimlech déif. Kann d'Zentral den Defizit an der Musel also net méi ausgläichen, muss si hir Produktioun zeréckfueren.

Allgemeng rechent een zu Cattenom domat, dass een an Zukunft méi dacks wäert mat esou Situatiounen ze dinn hunn.