En Äerdbiewe gouf et en Donneschdeg den Owend am Zentrum vun Italien. D’Stäerkt vum Biewe louch bei 4,9 op der Richterskala.

An der Provënz L’Aquila, eng 5 Kilometer vu Balsorano war den Zentrum vum Biewen. Virun 10 Joer, am Abrëll 2009, gouf et e schrot Äerdbiewen zu L’Aquila. Deemools goufen et iwwer 300 Doudeger a 67 Dausend Leit hate keen Dach méi iwwer dem Kapp.