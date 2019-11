Der Police no goufen e puer Persoune bei dësem Virfall blesséiert.

An engem Biergwierk am Teutschenthal a Sachsen-Anhalt koum et e Freideg de Moien zu enger gréisserer Explosioun.

Wéi d'Police matdeelt goufen direkt e puer Persounen heibäi blesséiert.

Dobäi kënnt, dass e puer Leit fir den Ament am Wierk agespaart sinn. 35 Leit sinn nach an där Minn, op enger Déift vu 700 Meter.

Se sinn a Sécherheetsraim, wou eng Versuergung mat Sauerstoff assuréiert ass. D'Leit solle méi spéit un d'Uewerfläch bruecht ginn.