Als Reaktioun op d'Hausse vun de Strummerten an der US-Casino-Metropol gouf fir en ëmstriddent Gesetz gestëmmt, dat e Sonndeg a Kraaft trëtt.

Vun e Sonndeg u gëllt d'Iwwernuechten op de Stroossen zu Las Vegas als Strofdot. Déi betraffe Persoune kënne mat enger Geldstrof vun 1000 Dollar (ronn 904 Euro) oder enger Prisongsstrof vu bis zu 6 Méint rechnen.

Dëst Gesetz betrëfft awer net déi ganz Stad, mä just den Zentrum an d'Wunngebitter. Um Strip dierfen d'Sans-abrie weiderhin iwwernuechten. Fir déi Deeg, un deenen d'Infrastrukture fir d'Leit ouni Daach iwwert dem Kapp voll sinn, gëllt d'Gesetz net. De leschten Informatiounen no schlofen all Nuecht ëm 5.500 Mënschen op der Strooss. An den Heemer zu Las Vegas stinn awer just 2.000 Better zur Verfügung.

Och an anere Stied sinn d'Sans-abrien e grousst Thema, well d'Zuel an de leschte Joren däitlech an d'Luucht gaangen ass. Et kéint sinn, dass dës Problematik am Laf vun der Presidentschaftswal 2020 thematiséiert gëtt.