An eiser Serie iwwert den Anniversaire vum Berliner Mauerfall beliichte mir dëst historescht Evenement aus verschiddene Point de Vuen.

E Samschdeg ginn et 30 Joer, dass d'Berliner Mauer gefall ass. Den 9. November 1989 ass eent vun den Haaptsymboler vum Zerfall vum Sozialismus am Osten, vun der DDR also, an och vun der Sowjetunioun zerstéiert ginn.

No senger Zäit als Haffmarschall war de Guy de Muyser vun 1981 bis 1986 Ambassadeur zu Moskau. Als Zäitzeien hate mir de Guy de Muyser d'lescht Woch schonn am Interview. Do huet de Mann eis vu senger Sammlung vu sowjetescher Konscht verzielt, déi hie ganz digitaliséiert huet. De Pierre Jans war doropshi beim Guy de Muyser doheem.

Bei senger Arrivée 1981 zu Moskau - am Häerz vun der Sowjetunioun – war de Guy de Muyser nach skeptesch. Säin éischten Androck wär net grad positiv gewiescht.

Dat sollt sech séier änneren. Virun allem wéi de Konschtfrënd russesch Artiste kennegeléiert huet, déi eenzeg Mënschen, déi sech getraut hunn, mat him ze schwätzen. Sowjetesche Bierger war de Kontakt mat Auslänner verbueden. No an no huet de Guy de Muyser hir Wierker gesammelt, virun allem déi heemlech entstane sinn.

