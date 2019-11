Dëser Deeg a besonnesch e Sonndeg gëtt a Groussbritannien an am ganze Commonwealth mam "Remembrance Sunday" den Zaldoten an Zivilisten geduecht.

Zu London um Kenotaph ass e Sonndeg en "National Service of Remembrance".

No zwou Gedenkminutte gi beim Monument déi bekannte “Poppies"-Kränz niddergeluecht. Déi ganz Kinneksfamill hëlt un der Feierstonn deel. Op all Eck kritt een dann och där Poppies fir de gudden Zweck ze kafen an d'Visiteuren droen dës och mat Houfert. Stellvertriedend fir d’Queen leet de Prënz Charles den éischte Kranz nidder, duerno leeën dann all d’Membere vun der Kinneksfamill e Kranz nidder. Uschléissend d’Regierung, Diplomaten asw. No der Zeremonie marschéieren d’Veterane laanscht d’Monument. Preparatiounen fir de "Remembrance Sunday" a Groussbritannien (9.11.19) © Marc Schoentgen Eise Fotograf Marc Schoentgen ass dëse Weekend zu London a liwwert eis mat flotte Fotoen vun de Festivitéiten. Links Impressioune vum Schlass Windsor zu London (9.11.19)

