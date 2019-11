Am Kader vun der Impeachment-Prozedur wëllen d'Republikaner elo de Fils vum demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden als Zeien héieren.

Den Hunter Biden soll fir seng Aarbecht bei der ukrainescher Gasfirma Burisma 50.000 Dollar am Mount kritt hunn. Seng Erfarungen aus éischter Hand mat Burisma kéinten der amerikanescher Ëffentlechkeet hëllefen, ze verstoen, wéi grouss d'Envergure vun der Korruptioun an der Ukrain ass, esou de Republikaner Devin Nunes aus der Geheimdéngschtkommissioun.

D'Demokraten am US-Representantenhaus reprochéieren dem Trump, säin Amt mëssbraucht ze hunn, fir d'Ukrain dozou ze kréien, sech zu Gonschte vun him am US-Walkampf anzemëschen. Den Trump weist all Reproche vu sech a schwätzt vun enger Hexejuegd.