Och a Rumänien gëtt e Sonndeg en neie Staatspresident gewielt. Sondagen no huet den aktuelle President Iohannis den Ament d'Nues vir.

Hie gëtt vun der biergerlecher Partei PNL ënnerstëtzt, déi eréischt zanter enger Woch an der Regierung ass, nodeems déi sozialdemokratesch Virgängerregierung duerch e Mësstrauensvott am Parlament gestierzt gouf.

Alles an allem ginn et 14 Kandidate fir de Posten, ma et ass wuel éischter onwahrscheinlech, dass ee vun hinnen direkt eng absolut Majoritéit kritt. Deemno dierft et dann de 24. November eng Stéchwal ginn. Déi nei rumänesch Regierung vum Ministerpresident Orban hofft, dass de Iohannis erëm gewielt gëtt, fir mat him zesumme kënne géint d'Korruptioun virzegoen.