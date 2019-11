E Samschdeg gouf eng Persoun aus der Moika erausgezunn. Dës hat 2 Fraenhänn a hirem Rucksak, déi vun engem weibleche Kierper erofgeschnidde goufen.

De Verdächtegen hat nieft dëse Kierperdeeler och eng Waff dobäi. Hie gouf ënnerkillt an d'Spidol ageliwwert.

Wéi russesch Medie beriichten, hätt hie probéiert, de Rucksak am Floss ze versenken. Well dëst him awer net gelongen ass, ass hie selwer an d'Moika gesprongen. Am Haus vum presuméierten Täter goufen d'Läich vun enger Fra, en ofgetrennte Kapp an eng bluddeg See fonnt.

De russeschen Noriichtenagencen RIA Novosti a Fontanka no wier de presuméiere Mäerder e Professer vun der Universitéit zu St. Petersburg. Et kéint sinn, dass d'Affer eng vu senge Studentinnen ass. D'Ermëttlunge lafen.