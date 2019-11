Experten analyséieren elo a wéiwäit déi Decouverte dem Iran um wirtschaftleche Plang hëllefe kann.

Den iranesche President Hassan Rhuani huet annoncéiert, datt am Süde vum Iran en neit Pëtrolsfeld fonnt gouf dat e Potenzial vun 53 Milliarde Barrel huet.

Experten analyséieren elo a wéiwäit déi Decouverte dem Iran um wirtschaftleche Plang hëllefe kann.

Déi iranesch Pëtrolsreserve ginn op 150 Milliarde Barrel geschat an awer ass d'Land, wéinst den US Sanktiounen, an enger schroer Wirtschaftskris.

Virun allem d'Sanktiounen déi den Export vu Pëtrol viséieren, hunn den Iran uerg getraff.

No den Estimatioune vun der OPEC, der Organisatioun vun de Länner déi Pëtrol exportéieren, gi weltwäit den Ament 100 Millioune Barrel Pëtrol den Dag gebraucht. An den nächsten 20 Joer soll dee Chiffer nach ëm 12 Prozent an d'Luucht goen.