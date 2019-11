Wat sinn d’Hannergrënn vun där Entwécklung?

Zanter dem 1. November hunn islamistesch Milizen op d’mannst 53 Zaldoten a Mali ëmbruecht an op d’mannst 37 Mataarbechter vun enger kanadescher Goldminn a Burkina Faso.

Den Dschihadismus a Westafrika verzeechent e massiven Zoulaf an d’Regierunge verléieren ëmmer méi d’Kontroll iwwert hiren eegenen Territoire. Souwuel a Mali, wéi och a Burkina Faso an am Niger.

Allen 3 Länner sinn iwwerdeems Zil-Länner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun. Wat sinn d’Hannergrënn vun där Entwécklung?