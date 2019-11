Bei de Wale vum 20. Oktober war de Morales als Vainqueur ervir gaangen, mä d’Oppositioun geheit him massive Wal-Bedruch vir.

Nodeems de Staatschef vu Bolivien, den Evo Morales virun 3 Wochen ganz ëmstridden erëm-gewielt gouf, an et doropshin zu landeswäite Protester am südamerikanesche Land koum, ass hien e Sonndeg den Owend zeréckgetrueden.

Hien hat kuerz virdrun de Support vun der Arméi an der Police verluer, déi souwuel de President, wéi och d’Oppositioun zu der Demissioun opgeruff hunn. Anescht wier dem Chaos am Land net entgéint ze wierken.

Mexiko huet dem Morales schonn Asyl ugebueden.

Bei de Wale vum 20. Oktober war de Morales als Vainqueur ervir gaangen, mä d’Oppositioun geheait him massive Wal-Bedruch vir, wouropshin et zu landeswäiten, zum Deel och bluddege, Protester koum.