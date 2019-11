Een Amerikaner, dee Member vum Islamesche Staat war, gouf um Méindeg aus dem Land expulséiert.

Dat huet den tierkeschen Inneminister annoncéiert. Wouhinner de Mann bruecht gouf, dat gouf net präziséiert.

En Donneschden oder vläicht esouguer schonn um Méindeg, solle 7 Däitscher, déi mam IS geschafft hunn, aus der Tierkei gehäit ginn. Och 11 Dschihadiste sollen zeréck a Frankräich geschéckt ginn. De Moment géife si a Centres de rétention festsetzen. Dem President Erdogan no séizen de Moment 1.200 Supporter vum IS an tierkesche Prisongen. Iwwert 700 wieren Auslänner.

Virun iwwert enger Woch hat Ankara annoncéiert, auslännesch IS-Kämpfer zeréck an hir Heemescht ze schécken, egal op d'Länner hiren Bierger d'Nationalitéit oferkannt hätten oder net.