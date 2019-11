Een Dokter huet op der Plaz erkläert, d'Fra wier un engem natierlechen Doud gestuerwen.

Zu Hamburg hat d'Police déi leschte Nuecht mat engem nawell kuriéise Virfall ze dunn. Vun engem Anzéie goufen d'Beamten geruff, well ee Mann eng Fraeläich op den Trottoir virun eng Residence geluecht hat. Een Dokter huet op der Plaz erkläert, d'Fra wier un engem natierlechen Doud gestuerwen, dat muss elo awer nach d'Rechtsmedezin esou confirméieren. Datt d'Fra net duerch een drëtte gestuerwe wier, hat och de presuméierten Täter erkläert. Hien an 2 weider Männer hätten d'Fra net an der Wunneng wëlle leien hunn, nodeems déi gestuerwe war, heescht et. Si riskéiere keng Strof, sollt d'Rechtsmedezin och zu deem Schluss kommen.