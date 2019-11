E Gestank, deen de Beamten um Fluchhafen zu Düsseldorf net entgaangen ass. D'Fra krut hiert besonnescht Iessen natierlech vun der Douane ofgeholl.

Eng Awunnerin aus Wuppertal huet versicht, mat 7 Kilo verfaulter Kouhaut aus dem Kamerun anzereesen. An 2 Plastikstute verpak, souze lauter Mueden op der Kouhaut. Virum sténkege Contenu huet sech d'Passagéierin net gëeekelt: Et wier eng Delikatess, déi si zesumme mat hirer Famill iesse wéilt. Mat heem huelen duerft d'Fra d'Kouhaut allerdéngs net, et wier e "veterinärrechtleche Verstouss".