En Dënschdeg si bei Kasba am Bangladesch 2 Zich frontal aneneegerannt. Dobäi goufen et op d'mannst 16 Doudesaffer a 60 Blesséierter.

Schold um Accident soll e Problem mat der Signalisatioun gewiescht sinn.

Am Bangladesch kënnt et wéinst sou Problemer ëmmer nees zu Zuchaccidenter. Tëscht dem 1. Januar an dem 30. Juni sollen et net manner wéi 202 Zuchaccidenter gi sinn. Dat huet eng Enquête erginn.