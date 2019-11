Den 23 Joer alen Täter hätt sech an d'Schoul geschlach an do Natronlaugen iwwert d'Kanner an d'Enseignantë geschott.

51 Kanner an 3 Schoulmeeschtere goufen an d'Spidol ageliwwert, dovun 2 mat ganz schwéiere Blessuren. Si wieren awer net a Liewensgefor. Wéi et vun de chineseschen Autoritéiten heescht, géing de Mann ënnert enger psychologescher Stéierung leiden. Hien hätt d'Scheedung vu sengen Elteren net verkraaft a wär onzefridde mat sengem Liewen. Seng pessimistesch Liewensastellung hätt hien zu der Dot beweegt, sou d'chinesesch Police.