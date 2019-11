En Dënschdeg am Nomëtteg koum et op en Neits zu engem Biewe bei eise franséischen Noperen.

Et hat eng Stäerkt vun 3,3 op der Richterskala.

Schonn e Méindeg war am Süd-Oste vu Frankräich e Biewen. Dobäi goufe 4 Persoune verwonnt, 1 dovu méi uerg. E Mann war ënnert e Stee geroden, deen an ee Koup gefall ass. E Méindeg hat et eng Stäerkt vu 5,4 op der Richterskala.