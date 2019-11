Virleefeg wäert et bei der grousser Däitscher Fluchgesellschaft zu kenge weidere Streiks kommen, datt well ee sech mat der Gewerkschaft UFO eenege konnt.

Méintlaang hat d'Lufthansa d'Tarifverhandlunge mat der Gewerkschaft vum Kabinnepersonal blockéiert. Wéi d'Gewerkschaft du mat engem Streik vun 2 Deeg gedréit huet, wollt de Virstand vu Lufthansa dëse Streik vum Geriicht blockéiere loossen. Dëst ass awer net passéiert, esou datt zum Streik koum, bei deem eng 1.500 Flich op 2 Deeg net konnten duerchgefouert ginn. Elo konnte sech Lufthansa an Ufo op eng sougenannte Schlichtung eenegen.

Esou gëtt elo en neutrale Vermëttler ageschalt, deen mat béide Parteie wäert diskutéieren an dono e Kompromëss virschléit.

Lufthansa hat sech geweigert, mat den aktuelle Vertrieder vun der Ufo ze verhandelen, well bei der Gewerkschaft en interne Sträit ausgebrach war an am Virstand vun der Ufo nach just en Deel vun de Leit sëtzt. Eréischt no den Neiwalen am Februar wollt d'Firma weider diskutéieren, well dann d'Gewerkschaft nees e komplette Virstand huet. Bei der Lufthansa schaffe ronn 21.000 Leit als Kabinnepersonal.