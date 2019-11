D'Biller vum leschten Héichwaasser sinn nach net aus dem Kapp, elo huet Venedeg mam schlëmmsten Héichwaasser zanter 50 Joer ze kämpfen.

Op bal 2 Meter ass de Waasserpeegel geklommen. An och wann d'Waasser sech esou lues nees liicht verzitt, bleiwen enorm Schied net aus.

De Buergermeeschter Luigi Brugnaro schwätzt vun enger Katastroph. Hie wëll e Mëttwoch den Noutstand ausruffen, wéi hien an engem Video op de soziale Reseauen annoncéiert huet. Hie mécht de Klimawandel fir déi ëmmer méi heefeg Iwwerschwemmunge responsabel. Hie wéilt och d'Regierung ëm finanziell Hëllef froen.

Bis kuerz viru Mëtternuecht sinn d'Peegelen op 1,87 Meter an d'Luucht gaangen. Dat ass deen héchste Wäert zanter 1966, do waren et 1,94 Meter. Elo misst ee sech ëm den entstane Schued këmmeren, sou nach de Buergermeeschter. Esou eng Flut géif Spuren hannerloossen, déi net méi réckgängeg ze maache wieren.