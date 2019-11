4 Mënsche si bei neien israelesche Bombardementer an der Gazasträif gestuerwen. Zanter en Dënschdeg koumen esou 16 Palestinenser ëm d'Liewen.

Den Ament ginn et eng ganz Rei israelesche Operatioune géint en Islamiste-Grupp an der Gazasträif.



Vun do aus goufen och honnerte Rakéiten op Israel geschoss. Dës konnten awer vun engem Ofwiersystem ofgefaange ginn.



D'Situatioun dreet ze eskaléieren.