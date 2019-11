Ufank 2021 soll jo och den A400M, dee Lëtzebuerg mat der Belsch zesummen huet, operationell ginn.

Alt nees eng Kéier ginn et Problemer mam Militärfliger A400M. Dofir refuséiert déi däitsch Arméi de Moment zwou Maschinnen an hir Flott opzehuelen. Wéi de Spiegel schreift, géif et Problemer mat de Propellere ginn. Schrauwe géife sech nämlech vum selwe lassdréinen. Dofir géif een de Moment och déi Maschinne vun deem Typ kontrolléieren, déi schonn ausgeliwwert goufen.