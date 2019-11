Zu Lübeck gouf eng 49 Joer al Fra zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer veruerteelt, well si hir gesond Kanner krank gemaach huet.

D'Mamm soll hire 4 Kanner, déi mëttlerweil tëscht 10 an 18 Joer al sinn, wärend Jore Krankheeten ageriet hunn, fir mat den erfonnte Geschichte vu Sozialleeschtunge profitéieren ze kënnen. Si hätt dowéinst och medezinesch Ordonnance gefälscht. Tëscht 2010 an 2016 huet déi Ugekloten op dës Manéier ronn 140.000€ akasséiert.

E puer Stonnen den Dag hunn d'Kanner missen am Rollstull sëtzen a mam Gedanke liewen, dass si schwéier krank wieren. Krankheete wéi Rheuma, Asthma, Ostéogenèse oder Gendefekter goufe vun hir erfonnt.

Wéi et vun engem Spriecher vum Landesgeriicht Lübeck heescht, gouf si wéinst schwéierer Mësshandlung a Fälschung vun offiziellen Dokumenter zu 8 Joer Prisong veruerteelt. Well Fluchtgefor bestoung, gouf si am Geriichtssall festgeholl.