D'Ostküst an Australien ass am schlëmmste vun de Bëschbränn betraff. Do gouf och d'Läich vun engem 58 Joer ale Mann fonnt.

D'Affer war a senger Hütt zu New South Wales verbrannt. Och déi 3 aner Doudeger kommen aus där Regioun. D'Feier huet scho méi ewéi eng Millioun Hektar Land zerstéiert. Duerch de staarke Wand an déi héich Temperaturen konnt d'Feier sech relativ séier ausbreeden. © AFP © AFP