An den Departementer Drôme, Isère, Rhône an Ardèche haten en Donneschdeg ronn 200.000 Stéit zäitweis keen Elektresch.

Zwou Héichspannungsleitungen waren an e Coup gefall. De Stroossen- an Zuchtrafic ass deels komplett blockéiert.



Zu Roche am Isère ass en 63 Joer ale Mann vun engem Bam erschloe ginn, deen duerch d' Gewiicht vum Schnéi ëmgefall ass.