Lëtzebuerg huet "just" 28,8 Prozent par Rapport vum PIB u Scholden. Domadder ass ee wäit ënnert der OECD-Moyenne, déi bei 110,3 Prozent läit.

Wat d'Scholde betrëfft, ass Lëtzebuerg e Musterschüler am OECD-Verglach. Just Estland schneit nach besser of, hir Scholden, par Rapport zum PIB, leie bei 12,9 Prozent. Kuckt een dann nach d'Partnerlänner, ass nieft Estland just Russland nach besser placéiert wéi de Grand-Duché, mat 18,5 Prozent.

Ultimativ Spëtzereider si Japan, déi iwwer 222 % hunn. Op Europa gekuckt si Griichenland (188,7), Italien (148) a Portugal (140) wäit "vir"*.

Kritik u Lëtzebuerg gëtt et awer an anere Beräicher. Sou stellt OECD fest, datt just 29 Prozent vun de Minister am Grand-Duché Frae sinn. Obwuel dëse Prozentsaz liicht eropgaangen ass, läit een nach ëmmer knapp ënnert der OECD-Moyenne, déi bei 31,2 Prozent läit, wat och nach wäit vu Gläichberechtegung ewech ass. Ähnlech gesäit et bei de Memberen an der Chamber aus, wou just 25 Prozent Frae sëtzen. D'Moyenne läit hei bei 30 Prozent.

*Zuele vun 2018