Um Samschdeg ass et ee Joer hier, dass d'Gilets Jaunes a Frankräich eng éischte Kéier op d'Strooss gaange sinn.

Dofir hunn ënnert anerem zu Paräis erëm Honnerte Leit protestéiert. Wéi d'Police mellt, hätten d'Beamte méi wéi 1.000 Leit kontrolléiert an eng Dosen dovu festgeholl. E Grupp vun Demonstranten huet zäitweis och d'Autobunn am Nordweste vu Paräis blockéiert. D'Beweegung huet fir de ganze Weekend landeswäit méi wéi 200 Aktioune fir Stroossen a Rondpointen ze blockéieren annoncéiert. De 17. November lescht Joer solle méi wéi 280.000 Gilets Jaunes géint d'Hausse vun de Präisser un der Pompel an déi sozial Ongerechtegkeet am Land protestéiert hunn.