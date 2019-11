Zanter Enn Oktober sinn a Bolivien 23 Mënschen bei de politeschen Onrouen am Land ëm d'Liewe komm. Iwwer 120 Persoune goufe blesséiert.

D'Uno-Kommissärin fir Mënscherechter, Michelle Bachelet, warnt virdrun, datt d'Situatioun a Bolivien eskaléiere kéint. D'Police a Militär géifen onnëtz Gewalt ausüben, kritiséiert d'Kommissärin.

De President Evo Morales war virun enger Woch zréckgetrueden an an Mexiko an d'Exil geflücht. De Politiker huet domat op d'Protester a sengem Land reagéiert.