A Wäissrussland sinn um Sonndeg knapp 7 Millioune Mënschen opgeruff, fir en neit Parlament ze wielen.

D'Wieler kënnen 110 Deputéiert bestëmmen. Kritiker vun der Regierung hunn dogéint keng fräi Wal, well déi wichtegst Leader vun der Oppositioun an déi eenzeg 2 Oppositiounspolitiker am aktuelle Parlament vun der Wal ausgeschloss sinn.

Déi fréier Sowjetrepublik gëllt als lescht Diktatur vun Europa. De President Alexander Lukaschenko ass zanter iwwer 25 Joer un der Muecht.