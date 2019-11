Op der Landepist vum Frankfurter Fluchhafe krute sech e Samschdeg den Owend 2 Fligeren ze paken a goufe beschiedegt. Kengem ass eppes geschitt.

E Fliger vun der Korean Air ass kuerz no der Landung mat enger Maschinn vun der Air Namibia kollidéiert. Well béid Fligeren net séier ënnerwee waren, ass Schlëmmeres ausbliwwen, et gouf keng Blesséierter.

De Fluchhafebedreiwer Fraport wollt nach keng Stellung huelen. Ermëttlunge sollen d'Ursaach vum Accident klären. Esou Tëschefäll sinn immens seelen a brauchen eng detailléiert Analys, sou e Porte-aprole vun der "Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)".

Duerch d'Kollisioun goufe béid Maschinnen wéi gesot beschiedegt. Déi südkoreanesch Maschinn konnt eréischt no 12 Stonnen nees starten, fir de Réckfluch.