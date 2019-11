Op de Reunioune vum "Forum Sir Bani Yas" gëtt no Léisungen, fir d'Konflikter am Noen Oste gesicht. Mat op der Plaz war och de Lëtzebuerger Aussemnister.

Op interaktiven Tables-ronden gouf déi lescht 3 Deeg op der Emiraten-Insel ënner anerem iwwer d'Situatioun a Syrien, der Tierkei, dem Irak, dem Iran an dem Jemen beroden, dat a Präsens vum Ex-US-Ausseminister John Kerry.

Fir Lëtzebuerg war den Diplomatiechef Jean Asselborn op der Plaz.



Um Bord vum Forum gouf iwwerdeems e Protocole d'entente tëscht Lëtzebuerg an de Vereenten Arabeschen Emirater ënnerschriwwen, mam Ziel, déi bilateral Relatiounen ze verdéiwen.

de g. à dr.)Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan et Jean Asselborn © MAEE © MAEE (de g. à dr.) Jean Asselborn et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan © MAEE (de g. à dr.) Jean Asselborn et l’ancien Secrétaire d’État des Etats-Unis, John Kerry © MAEE

Schreiwes vum Gouvernement

Jean Asselborn au « Forum Sir Bani Yas » aux Emirats arabes unis, du 14 au 17 novembre 2019

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Sur invitation du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn a participé à la réunion du « Forum Sir Bani Yas », qui s'est tenu aux Émirats arabes unis, du 14 au 17 novembre 2019.

Avant de se rendre à ce Forum, le ministre Asselborn a eu une entrevue avec M. Bernardino León, le Directeur général de la Emirates Diplomatic Academy à Abu Dhabi. Jean Asselborn a également eu l'occasion d'intervenir devant les jeunes diplomates formés au sein de cette académie pour partager son expérience en tant que chef de la diplomatie luxembourgeoise.

Le « Forum Sir Bani Yas », organisé en coopération avec le CSIS (Center for Strategic and International Studies), se place dans le contexte des nombreux efforts de la communauté internationale visant à favoriser la résolution des conflits au Moyen-Orient. Cette initiative a permis des échanges informels de haut niveau entre représentants de gouvernements et experts du secteur des affaires et du monde académique, pour se concentrer sur des questions de sécurité régionale, et en particulier sur le processus de paix au Moyen-Orient.

La présence de ministres des Affaires étrangères d'Etats membres de l'Union européenne, de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe (CCG), mais également de personnalités du monde politique et de la défense, a permis de mener un échange de vues approfondi sur la situation régionale.

Cette année, les discussions ont été réparties sur plusieurs tables-rondes interactives. Celles-ci ont permis de passer en revue les dossiers les plus pressants à l'ordre du jour international, notamment les récents développements en Syrie et en Turquie, en Iraq, en Iran, ainsi que la situation au Yémen.

La présence de l'ancien Secrétaire d'État des Etats-Unis, John Kerry, a permis aux participants de se livrer à une analyse des implications de la politique étrangère des Etats-Unis dans la région du Proche- et Moyen-Orient.

Les participants se sont également concentrés sur les derniers développements dans la relation entre Israël et les Palestiniens. Tout en soulignant le vaste nombre d'obstacles, les participants ont évoqué les différents scénarios et approches permettant de baliser le chemin vers une relance des négociations directes entre Palestiniens et Israéliens.

En marge de la réunion, les ministres Asselborn et Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan ont signé un Protocole d'entente établissant des consultations politiques structurées régulières entre les Emirats arabes unis et le Luxembourg au niveau politique et administratif dans le but de développer et d'approfondir la coopération au niveau bilatéral et multilatéral entre les deux pays. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a mis en exergue que « la signature aujourd'hui du protocole d'entente sur les consultations politiques nous permettra de renforcer à l'avenir nos relations bilatérales et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération ».

Le ministre des Affaires étrangères émirien a invité le ministre Asselborn à intervenir au sujet de l'actualité européenne et internationale lors de la prochaine conférence diplomatique réunissant les ambassadeurs émiriens à Abu Dhabi début février 2020.