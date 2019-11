Vill Chance hat eng Persoun zu Hamburg. En 21 Joer ale Mann hat sech alkoholiséiert op Zuchgleise geluecht a war do entschlof.

Kuerz drop koum en Zuch. De Maschinist huet d'Noutbrems declenchéiert, ma et goung net méi duer an den Zuch ass iwwert de Mann gerullt. Dee gouf awer just um Aarm verwonnt an et besteet keng Liewesgefor.