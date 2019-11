Een 51 Joer alen Australier steet am Verdacht, ee Bëschbrand geluecht ze hunn, fir seng Cannabis-Planzen ze schützen.

De Mann hat wëlles, am Ëmkrees vu senge Planzen alles ze verbrennen an op déi Manéier d'Cannabis-Plantage virun engem Bëschbrand ze schützen.

An där Géigend am New South Wales stoung de Bësch nach 3 Deeg méi spéit a Flamen, 100.000 Hektar sinn néiergebrannt.

Am Ganze si bei Bëschbränn an de leschten Deeg 4 Australier ëm d'Liewe komm. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt ganz vill vun deene Bränn geluecht goufen.