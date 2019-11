Wéinst heftegem Schnéi, gemëscht mat Reen, spëtzt sech d'Situatioun an den éisträichesche Bundeslänner Kärntnen an Tirol ëmmer méi zou.

D'Onwiederen an de leschten Deeg maachen de Mënsche virun allem am Westen a Süde vun Éisträich an a Südtirol schwéier ze schafen. Et gouf Bullislawinen an historesch Héichwaasserpeegelen, staarke Reen a Schnéi. Déi annoncéiert Meteo mécht wéineg Hoffnung.

E puer Uertschafte sinn elo scho vun der Baussewelt ofgeschnidden, ënner anerem a Kärntnen d'Lesachtal, Mölltal an d'Gemeng Heiligenblut. D'Awunner goufe opgeruff hir Haiser net ze verloossen. Verschidde Gebaier goufen evakuéiert an an Osttirol si vill Schoulen e Méindeg wéinst der héijer Lawinegefor zou bliwwen.

A Kärnten gouf et donieft vill Iwwerschwemmungen. Dee bei Villach geleeëne Faaker Séi ass iwwer d'Ufer getrueden, wat statistesch gesinn, just all 100 Joer virkënnt. Zanter der leschter Nuecht ass de Peegel ëm ronn 40 Zentimeter op elo 140 Zentimeter geklommen. A Lavamünd gëtt e Méindeg mat Héichwaasser gerechent, de Stadkär gouf dowéinst scho gespaart.

An der Gemeng Bad Gasteln a Salzburg ass an der Nuecht op e Méindeg eng Bullislawin erofgaangen an huet 2 Wunnhaiser getraff. Zwou Persoune konnte sech retten. Méi ass bis ewell nach net gewosst.

An der Nuecht op en Dënschdeg an en Dënschdeg selwer ass an Osttirol an Oberkärnten nees kräftege Reen a Schnéi gemellt. D'Situatioun bleift deemno weider ugespaant.