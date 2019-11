E franséische Chirurg steet den Ament ënner Verdacht, 250 Affer mëssbraucht ze hunn, dovu waren der 181 zum Zäitpunkt vun der Dot mannerjäreg.

Méi wéi d'Hallschecht vun hinne soll geplangt hunn, eng Klo géint de presuméierten Täter anzereechen. Zanter Mee 2017 ass hien an Untersuchungshaft, well him Vergewaltegung a Mëssbrauch virgehäit gëtt.

Bei Ermëttlungen a sengem Haus gouf virun 2 Joer en Notizbuch fonnt, an dat den Dokter d'Nimm vun de betraffene Persounen an déi duerchgefouert sexuell Praktiken niddergeschriwwen hat. D'Verdeedegung vum Ugeklote plädéiert dofir, dass et keng reell Virfäll wieren, mä Fantasië vum Mann.