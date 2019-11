Fir d'US-Regierung zu Washington geet de Siidlungsbau vun Israel am Westjordanland net méi kategoresch géint d'Vëlker-Recht.

Déi Annonce huet den Ausseminister Mike Pompeo e Méindeg den Owend gemaach.

Palestina huet scho virun de Konsequenzen vun deem „geféierleche Schratt“ gewarnt, an d’EU huet sech vun där Ausso distanzéiert. D’Bausse-Beoptraagt Federica Mogherini huet zu Bréissel däitlech gemaach, dass den israeelesche Siidlungsbau op Palestinenser-Territoire weiderhi géint internationaalt Recht géif verstoussen. Et wier absolut net kompatibel am Bestriewen no engem dauerhafte Fridden an der Regioun.

Fir d’Hamas ass déi amerikanesch Annonce iwwerdeems gläichbedeitend mat engem Enn vum Oslo'er Friddensofkommes.