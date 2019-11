Bis Januar 2023 soll dëse Projet ëmgesat ginn. Koblenz, aktuell u Landau gebonnen, kritt dann eng selbstänneg Universitéit.

Schonn 2020 wäerten déi éischt Gremie sech zesummesetzen, fir de Projet vun der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität ëmzesetzen.

Wa sech erausstellt, datt et bis 2023 net méiglech ass, wäert d'Frist och verlängert ginn, heescht et aus dem Wëssenschaftsministère zu Mainz. An der Iwwergangsphas oder Opbauphas, déi elo bis den 1. Januar 2023 ugesat ass, wäerte béid Universitéiten zu Landau a Kaiserslautern awer eng eegen Autonomie behalen, mat eegene Campussenaten an engem eegene Campuspresident.