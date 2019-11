D'Feier war um Daach vun enger vun de groussen Halen ugaangen. Et kéint sinn, datt de Brand duerch Aarbechten um Daach ausgeléist gi wier.

Wéi et vun „Brussels Expo" heescht, wier d'Situatioun ënner Kontroll an et wier kengem eppes geschitt.