1 Quai, 2 Zich: Dem 23 Joer ale Student seng Rees sollt ursprénglech op Saarbrécken goen... d'Gefier huet hien awer net dohi bruecht, mä op Koblenz.

De Fauxpas ass dem Passagéier eréischt opgefall, nodeems ëmmer méi Leit aus dem Waggon erausgeklomme sinn, d'Luuchten ausgoungen an och d'Dieren op eemol net méi opgoungen.

De Student wosst sech awer ze hëllefen an huet den 112 kontaktéiert, fir hien aus senger mësslecher Lag ze befreien. Hien huet de Pompjeeën um Telefon erkläert, dass hien um 18.00 Auer zu Mainz en Zuch geholl hätt, mä d'Destinatioun him net bekannt virkomme géing. Mat Hëllef vun der Police Tréier (BPOLI) konnt déi richteg Gare ermëttelt ginn. Schlussendlech hu si de verluerene Passagéier op engem Ofstellgleis fonnt, agespaart an engem Waggon. No der Rettungsaktioun hunn d'Beamte vun der Police dofir gesuergt, dass de Student dës Kéier de richtegen Zuch huele géing.