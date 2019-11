Éisträich huet no engem Rechtssträit entscheet, wat mam Gebuertshaus vum Adolf Hitler zu Braunau geschéie soll.

D'Gebai soll nämlech elo vun der Police genotzt ginn, fir ze verhënneren, dass et eng Plaz gëtt, wou sech Neo-Nazie versammelen. Obwuel den Adolf Hitler nëmmen an den éischte Méint vu sengem Liewen do gewunnt huet, huet et Nazi-Sympathisanten aus der ganzer Welt ugezunn. Domat soll elo awer Schluss sinn, well aus deem Haus ee Police-Büro gëtt.

No enger Enteegnung Ufank 2017 ass d'Gebai am Besëtz vun der Republik Éisträich. D'Enteegnung hat zu engem laange Rechtssträit tëscht der fréierer Besëtzerin, der Famill Gerlinde Pommer, där d'Haus bal ee Joerhonnert laang gehéiert huet, an dem Staat gefouert.

Eréischt dëst Joer war de Sträit op en Enn komm, wéi d'iewescht Geriicht an Éisträich decidéiert huet, dass d'Famill Pommer eng Entschiedegung vun 812.000 Euro géif kréien.