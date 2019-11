Et ass e Moment, dee vill Leit perséinlech markéiert huet. An de Mauerfall virun 30 Joer huet d'Welt fir ëmmer verännert.

E Mann, deen dobäi eng grouss Roll gespillt huet, war de leschte Staatschef vun der Sowjetunioun Michael Gorbatschow. Säi fréiere Beroder, den Andrey Grachev ass de Mëttwoch den Owend op Invitatioun vun der Uni Lëtzebuerg am Institut Pierre Werner, fir iwwer déi russesch Perspektiv vum Mauerfall ze schwätzen.

Fir déi deemoleg Sowjetunioun war de Mauerfall nëmmen den Ufank vun enger ganzer Rei Verännerungen. D’Ëffnung vun de Grenzen tëscht der DDR a West-Däitschland wier déi logesch Konsequenz gewiescht vun der Perestroïka vum Gorbatschow. "Mir hate virun allem d’Gefill, dass en archaescht Hindernis endlech fort wier. Fir d’Iddien, déi de Gorbatschow hat, war dës Ëffnung en néidege Schrëtt. An dat net nëmme fir säi Land, mä och fir de Rescht vun Europa.", mengt den Andrey Grachev.

Déi russesch Visioun deemools war e gemeinsaamt Europa, ouni Feindséilegkeeten tëscht Osten a Westen. Aus der haiteger Siicht, hätt dat awer net nëmmen deelweis geklappt.

"Leider sinn d’Bezéiungen tëscht Russland an Europa esou, dass et engersäits net méiglech war, e gemeinsaamt Haus ze schafen an anerersäits ginn et nach vill Konflikter, déi ze léise sinn.", betount de fréiere Conseiller vum Gorbatschow.

Ee Konflikt wier deen op der Krim. Den 9. Dezember gëtt um Friddenssommet zu Paräis iwwer d’Situatioun op der Krim diskutéiert. 2014 war dës ukrainesch Regioun vu Russland annektéiert ginn.

"An enger gewësser Aart a Weis huet sech déi fréier Grenz an d’Ukrain verlagert. Do hu mir elo och eng Grenz tëscht engem Deel, deen éischter prorussesch ass an engem aneren Deel, deen éischter europäesch ass.", esou nach den Andrey Grachev.

D’Ost-West-Bezéiungen hu sech zwar mam Gorbatschow senger Perestroïka an och mam Mauerfall virun 30 Joer verännert an awer zitt sech nach ëmmer eng vertikal Grenz duerch d’Welt.