Nieft den Doudesaffer ginn et och eng ganz Partie Schwéierblesséierter, no enger Explosioun an enger Fabrick op Sizilien, wou Freedefeier produzéiert gouf.

Dat ass den nach provisoresche Bilan. D’Detonatioun ass warscheinlech duerch Schweess-Aarbechten ausgeléist ginn, mengt déi lokal Police.