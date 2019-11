D'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International mécht groussen Internetkonzernen ewéi Facebook oder Google déck Reprochen.

Si géinge mat hirem Geschäftsmodell Mënscherechter a Gefor bréngen.

Ënner anerem wieren d'Iwwerwaachung an d'Exploitatioun vun Daten net am Aklang mam Recht op Privatsphär, sou steet et um Donneschdeg an engem Rapport.

Amnesty fuerdert dréngend rechts-staatlech Reegelen.