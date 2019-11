Den US-Ambassadeur bei der EU, de Gordon Sondland, bréngt den Trump a Schwieregkeeten.

Hien huet mat sengen Aussoe wärend den Impeachment-Ermëttlungen e Flächebrand ronderëm dat Wäisst Haus ausgeléist.

Säi Message als Zeie war kloer: Et gouf e „Quid pro Quo“, also „gëff du mir eppes, da ginn ech dir eppes“ tëscht dem US-President Trump an dem ukrainesche President Selenskyj.

Jiddereen hätt dovunner gewosst, déi dreiwend Kraaft derhannert wär de Rudy Giuliani gewiescht, de perséinlechen Affekot vum Trump.

De Sondland konnt awer net confirméieren, datt den Trump Militärhëllef un Ermëttlunge géint de Bouf vum Joe Biden gekoppelt hätt. Am Géigendeel, den Trump hätt him gesot, hie wéilt keng Géigeleeschtung.

Dat huet de President um Mëttwoch den Owend och confirméiert: Hien hat sech dat mat engem schwaarze Stëft op en Ziedel geschriwwen. Eng Tëleeskamera hat seng Notizzen agefaangen.

Deemno gesäit den Trump selwer sech komplett entlaascht. Fir hie sinn d'Impeachment-Ermëttlungen domat eriwwer.