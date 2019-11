Zanter 5 Joer iwwerrascht en anonymme Samariter d'Awunner vum britteschen Duerf Black Colliery mat generéisen Donen.

Bis ewell hunn 13 Passanten op ënnerschiddleche Plazen e Grapp voll Schäiner fonnt. Nach e Méindeg huet en Awunner d'Geld, wat op der Strooss louch, bei der Police ofginn. Keen Eenzelfall an dësem Joer - 4 éierlech Leit hunn esou eng Decouverte bei de Beamte vun der Police gemellt.

Ma wie stécht hannert dëser Aktioun? De spendabelen Donateur, deen 33.000€ (26.000 Pond) an der Ëffentlechkeet verdeelt huet, gouf nach net ermëttelt. Ass et vläicht e Millionär oder e sougenannte "Weihnachtself"?

Schlussendlech spillt et keng Roll, wien d'Suen heemlech spent. Méi wichteg ass d'Fro, wat mat der Zomm geschitt. Zeitungen no soll Blackhall Colliery dat éierlechst Duerf a ganz Groussbritannie sinn. Et wier net selbstverständlech, dass 13 verschidde Persounen d'Geld ofginn hätten, amplaz et selwer ze behalen.