A Groussbritannien leeft de Walkampf fir déi virgezunne Wale Mëtt Dezember op Héichtouren. Elo huet d'Labour-Partei hire Programm dofir presentéiert.

Deemno wëll een d'Paie beim Staat ëm fënnef Prozent eropsetzen. A vun 2021 un sollen d'Paien allgemeng un d'Inflatioun ugeglach ginn.

Ausserdeem wéilt een zousätzlech knapp 83 Milliarde Pond erakréien andeems verschidde Steieren erhéicht ginn. Dorënner d'Akommessteier fir déi räichste 5 Prozent vun den Awunner a fir Leit, déi méi wéi 80.000 Pond am Joer verdéngen. Zousätzlech wëll Labour méi streng géint Steierhannerzéiung virgoen an iwwert dee Wee weider Suen erakréien.

Da wëll de Labour-Chef Jeremy Corbyn den Zuchreseau, d'Stroumnetz, d'Liwwerdéngschter an d'Waasserwierker erëm opkafen a verstaatlechen.

Ausserdeem sollen d'Käschte fir Studien op der Universitéit gestrach ginn, perséinlech Fleeg vun eelere Leit gratis offréiert ginn an 100.000 nei Sozialwunnenge gebaut ginn.

Wat de Brexit ugeet, géif de Corbyn, en neien Accord mat de EU aushandelen an d'Leit dann an engem Referendum doriwwer ofstëmme loossen. Eng vun den Äntwertméiglechkeete bei dësem Referendum wier dann och, an der EU ze bleiwen.