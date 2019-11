Eng Solidaritéitscampagne gouf vun der Italienescher Ambassade am Grand-Duché lancéiert, fir d'Weltierwe finanziell z'ënnerstëtzen.

Dat, nodeems d'Konschtstad bannent enger Woch dräi Mol vun Héichwaasser getraff gouf. Wéi héich d'Schied sinn, ass den Ament nach net gewosst. D'Salzwaasser stellt eng grouss Gefor fir eng Abberzuel Konschtwierker duer. Och vill Wunnenge vu private Leit goufen zerstéiert.

Méi Informatiounen iwwert de Spendenopruff a wéi ee Venedeg finanziell ënnert d'Äerm gräife kann, fënnt een am offizielle Schreiwes vun der Italienescher Ambassade.

Communiqué

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ URGENCE « ACQUA ALTA » À VENISE

Après l'exceptionnelle montée des eaux (acqua alta) à Venise, qui a gravement endommagé un patrimoine historique et artistique d'une valeur inestimable, les Ambassades d'Italie dans le monde apportent leur soutien aux initiatives de solidarité. Les contributions, qui seront versées à la population en difficulté et à la récupération du patrimoine artistique et culturel, peuvent être versées sur le compte courant spécifiquement institué par la ville de Venise (COMUNE DI VENEZIA) : Nom du bénéficiaire: Comune di Venezia – Emergenza acqua alta

Communication au bénéficiaire : Contributo emergenza acqua

Pour les transferts depuis l'étranger : outre au numéro IBAN, il sera nécessaire d'indiquer le code BIC.

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 BIC: BCITITMM

Pour les transferts effectués depuis l'Italie:

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

Les résidents au Luxembourg souhaitant bénéficier d'une déduction fiscale peuvent envoyer leurs contributions à la

FONDATION CAVOUR, en indiquant comme communication au bénéficiaire : « contributo emergenza acqua alta a Venezia ».

IBAN: LU84 0019 3755 5952 7000 BIC: BCEELULL