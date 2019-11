De Lëtzebuerger Ausseminister huet déi aktuell Lag ëm den Handelskrich en Donneschdeg zu Bréissel als "net einfach" betitelt.

"D'Situatioun ass net ganz einfach!'', dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, nodeems en Donneschdeg de Moien am Conseil vun den EU-Ausseminister iwwer den Handelskonflikt mat den USA diskutéiert gouf. D'Negociatioune wären aktuell festgefruer. De Jean Asselborn beschreift d'Problemer folgendermoossen:

CUT Jean Asselborn iwwer Handelskonflikt

''Mir kommen net viru mat den Amerikaner, wat d'Produkter aus der Industrie ugeet, fir do d'Tariffer op der Douane ofzeschafen. D'Amerikaner wëllen, datt mir als Géigeleeschtung hir landwirtschaftlech Produiten an d'EU eranhuelen. Dat wëlle mir awer net. Mir wëlle keen TTIP 2 opbauen. Bei den europäeschen Autoen ass den Ament ''Funkstille''. Den Delai, deen den Här Trump selwer gesat hat, ass expiréiert. Mä do däerfe mir eis näischt virmaachen, dat schlummert elo, kann awer all Ament nees ausbriechen.''

Als 3. Problematik huet de Lëtzebuerger Chefdiplomat de Konflikt am Aviatiounssecteur genannt. Et gouf Sanktiounen a Milliardenhéicht vun der Welthandelsorganisatioun géint déi europäesch Firma Airbus. D'nämmlecht sollt d'Konkurrenz aus den USA, d'Entreprise Boeing wéinst onerlaabte Subventioune bestrooft ginn. Doriwwer soll an der nächster Zäit diskutéiert ginn, huet de Jean Asselborn weider erkläert. Mä bis ewell wär et nach net méiglech gewiescht, en Accord mat den USA ze fannen.