Fir déi gutt 80.000 Kanner ënnert de Flüchtlinge zu al-Hasakah gëtt et, och no den tierkesche Bombardementer, keng psychologesch Hëllef.

D'Schoulbänke goufe virun d'Dier geréckelt. Quasi an alleguer de Schoule vun al-Hasakah, am Hannerland vu Rojava, dem kurdeschen Nordoste vu Syrien, gëtt keng Schoul méi gehale, mä op de Gäng gëtt Téi gemaach oder Zopp gekacht.

E puer Honnertdausend Kurden an aramäesch Chrëschten hu mëttlerweil déi sougenannt "Sécherheets-Sträif" laanscht déi tierkesch Grenz verlooss, déi den tierkesche Militär mat Hëllef vun islamistesche Rebellen zanter dem Ufank vun der Invasioun, den 9. Oktober, am Gaang ass ze zéien.

D'Stad Hasakah huet ongeféier 90.000 Flüchtlingen opgeholl bis elo. Et gëtt 68 Schoulen, wou alleguer d'Persounen ënnerbruecht sinn. Méi wéi 3.000 Famille liewen elo do. Fir déi gutt 80.000 Kanner ënnert de Flüchtlinge zu al-Hasakah gëtt et och no den tierkesche Bombardementer, an der Flucht aus der Krichsregioun laanscht d'Grenz, keng psychologesch Hëllef.

Eng vun de grousse materielle Suergen ass déi limitéiert Waasserversuergung vun der Stad an der Wüüst. Doriwwer eraus feelt et um Allernéidegsten.

"Et gëtt kee Bettléngt, näischt fir sech ze wäschen a bal näischt z'iessen. Mir hu just eng Moolzecht den Dag a mir stierwen nuets vu Keelt. Et gëtt keng Matrassen a keng Decken. Mir sinn zanter 20 Deeg an dëser Schoul a mir hu nach keng Hëllef gesinn. Et si Famillen, déi schlofen a Kartrongskëschten.", sou en Temoignage vun der Plaz.

Vun de ronn 3 Millioune Kurden am Nordoste vu Syrien huet bal een Drëttel keen Doheem méi. Mat all Dag vun der tierkescher Offensiv verschlëmmert sech déi humanitär Kris an der Regioun.