De bekannte Chrëschtmaart zu Stroossbuerg mécht e Freideg fir déi 450. Kéier seng Dieren op. Ee Joer no der Terrorattack stinn d'Zeechen op Sécherheet.

D'Visiteuren dierfe sech op d'Patisserie mam Numm ''Bredele'' an natierlech op Glüwäi freeën. D'Erënnerungen un déi islamistesch Terrorattack viru knapps engem Joer sinn awer nach do. D'Stad am Elsass huet d'Sécherheetsmesurë massiv verschäerft. Zwou Millioune Leit gi sech um Chrëschtmaart erwaart, an déi wëll d'Stad protegéieren.

D'Stroossbuerger Alstad soll dofir bis Ënn Dezember ewéi eng Festung ofgerigelt ginn. Op 16 Kontrollpunkte bei de Brécken an der Alstad kréien d'Visiteuren hir Poschen an Jackette kontrolléiert. De Fonctionnaire Jean-Luc Marx, dee fir d'Regioun Grand-Est responsabel ass, schwätzt vun engem Sécherheetsniveau, deen et esou nach ni ginn hätt.

Op der Alstad-Insel wären dem Jean-Luc Marx no ''honnerte'' Sécherheetskräften am Asaz. Déi géife sech zesummesetzen aus Zaldote vun der Anti-Terror-Unitéit Sentinelle, déi mat Mitraillettë patrulléieren, Polizisten a private Sécherheetsfirmaen. De Chrëschtmaart gëtt mat 400 Kameraen iwwerwaacht.

Donieft gëtt et massiv Aschränkungen am Verkéier. Den Tram zirkuléiert wärend den Ouvertureszäite vum Maart net an der Stroossbuerger Alstad. Och fir d'Automobilisten ass deen Deel vu Stroossbuerg all Dag tëscht 11 Auer moies an 8 Auer owes gespaart.

Viru knapps engem Joer hat en Islamist an der Géigend vum Chrëschtmaart Passante mat enger Waff an engem Messer ugegraff. 5 Mënsche koumen deemools ëm d'Liewen.